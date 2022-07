Cuánto saldrán los boletos de colectivos y trenes desde el lunes en el AMBA

El Ministerio de Transporte oficializó el aumento del 40% en la tarifa del autotransporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los servicios de trenes de pasajeros metropolitanos, interurbanos y de larga distancia, que comenzará a regir el lunes 1 de agosto. La medida se tomó a través de la resolución 514/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial, y en ella se detalla, entre los puntos principales, que la tarifa mínima para el servicio de colectivos y la Ciudad de Buenos Aires y el denominado “Subgrupo I” (conurbano bonaerense) pasará de $ 18 a $25,20 a partir de la hora cero de este lunes. Asimismo, el pasaje de $ 20 para los tramos de 3 a 6 kilómetros, aumentará a $ 28, mientras que el tramo de 6 a 12 kilómetros pasará de $ 21 a $29,40; el de 12 a 27 km, de $ 22 a $ 30,88; y para los tramos de más de 27 kilómetros, pasará de $ 23 a $32,20. En el caso de los servicios metropolitanos ferroviarios, la tarifa mínima en los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, San Martín y el Tren de la Costa será de $ 17,25, el segundo tramo de $ 21,75 y el tercero de $ 26. Para el Roca y el Belgrano Sur las tarifas pasarán a ser de $ 10,75, $ 14,25 y $ 17,25 respectivamente. Para el Urquiza, de $ 11,25, $ 15,50 y $ 18,50, en tanto para el Belgrano Norte se dispusieron seis secciones de $ 9,50, $ 10,75, $ 14,75, $ 15,75, $ 18,25 y $ 21,75. Todas estas tarifas serán las que regirán para el pago del pasaje con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), pero si se abona con dinero en efectivo pasarán a ser de $ 52 para todas las secciones del Mitre, Sarmiento, San Martín y Tren de la Costa, $34,50 para el Roca y $ 33,50 para el Belgrano Sur. Para el Urquiza, el pago en efectivo será, de acuerdo con las secciones, de $ 22,50, $31 y $37, mientras que para las seis secciones del Belgrano Norte pasará a ser de $ 19, $21,50, $ 29,50, $31,50, $36,50 y $43,50. El incremento de la tarifa del autotransporte y los servicios ferroviarios se dispuso luego de mantenerse más de tres años sin modificaciones, y en el marco del objetivo del Gobierno de reducir el peso de los subsidios en el resultado fiscal. Los subsidios al transporte son los más significativos después de los energéticos y en el primer semestre representaron una erogación de $ 152.271,3 millones, con un aumento interanual del 85,4%, según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). En los considerandos de la resolución, Transporte advirtió que luego de los últimos ajustes tarifarios a los distintos servicios de transporte público automotor y ferroviario de pasajeros, “las entidades gremiales de los mencionados sectores, han logrado consensuar diversos acuerdos de recomposición salarial”. “Asimismo, se han registrado incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, el examen psicofísico para obtener las licencias habilitantes, el precio del material rodante, como así también, se han incorporado nuevos costos referidos a las medidas de prevención de la propagación del Covid-19”, señaló, para agregar que esas variaciones “no han tenido un reconocimiento en las tarifas de los servicios públicos involucrados”.

Both comments and pings are currently closed.