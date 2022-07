El municipio realiza jornadas integrales de salud con adultos mayores en las localidades

El Municipio de Almirante Brown está desarrollando jornadas integrales de salud destinadas a adultos mayores en las localidades de nuestro distrito. Una de estas jornadas sanitarias preventivas se llevó adelante en la localidad de Malvinas Argentinas e incluyó vacunación, asistencia médica y actividades teatrales, en la localidad de Malvinas Argentinas. La jornada, realizada en conjunto entre el PAMI, la Secretaría de Salud de Almirante Brown y el Consejo Municipal de Adultos y Adultas Mayores, contó con la presencia de más de un centenar de personas y se llevó adelante en la Asociación de Jubilados y Pensionados “Malvinas Argentinas”, situada en Buenos Aires Nº191. En este sentido, desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani explicaron que los vecinos y vecinas que se acercaron pudieron vacunarse, realizar mediciones de presión y glucosa y también recibir charlas médicas con nutricionistas, ginecólogos y odontólogos. También hubo actividades teatrales y el servicio PAMI Escucha y Responde, donde se evacuaron y gestionaron dudas sobre temas relacionados con los servicios y prestaciones del instituto. “Esta importante iniciativa, que ya se realizó en Glew, Longchamps y Burzaco, se va replicar cada semana en distintas localidades, de forma libre y gratuita para la comunidad”, remarcó Mariano Cascallares destacando la importancia de la prevención de la Salud especialmente para los adultos mayores.

Both comments and pings are currently closed.