Zoonosis realiza este sabado operativos de vacunación antirrabica en Calzada, José Marmol y Claypole

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 30 de julio, a través del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, un operativo itinerante de vacunación antirrábica y de desparasitación de perros y gatos en las localidades de Rafael Calzada, José Mármol y Claypole. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que en Rafael Calzada el operativo se llevará adelante en el Polideportivo, ubicado en el cruce de General Güemes y República Argentina, de 10 a 13 horas. En José Mármol, también de 10 a 13 horas, la jornada se realizará en la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, situada en la intersección de 25 de Mayo y Bynnon; mientras que en Claypole se hará en la calle Ángel Hubac Nº4838, en el mismo horario. En este sentido, desde el Municipio de Almirante Brown instaron a que los vecinos y vecinas lleven a sus perros con correa y collar, y a los gatos -de ser posible- en una bolsa de red para facilitar la vacunación. Cabe señalar que la vacunación antirrábica es anual y obligatoria, a partir de los tres meses de edad de cada animal. “Seguimos sumando servicios para nuestros vecinos y vecinas, acercando el Estado municipal a los barrios. Esta vez con jornadas integrales relacionadas a perros y gatos, de la mano de Zoonosis Brown, un verdadero orgullo de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares.

