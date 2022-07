Una mujer embarazada casi da a luz en la estación de Temperley

Una mujer embarazada casi da a luz en plena estación de Temperley: fue vista por las cámaras de seguridad y rápidamente la asistieron. Según confirmaron a La Unión desde el Comando de Trenes Seguros, el hecho se desarrolló el 23 de junio pero este jueves se viralizaron las imágenes del momento en que la mujer entro en trabajo de parto en la estación. Todo ocurrió en cuestión de segundos, precisamente a las 11.44 de ese jueves, cuando una mujer acompañada de un hombre comenzó a manifestar malestar en la zona de andenes. El personal notó la situación y con velocidad alertó a las autoridades que se encontraban en el lugar. En sintonía, la pareja se acercó a los efectivos de seguridad y la mujer les manifestó que estaba embarazada y que había comenzado con trabajo de parto. En ese momento, fue puesta a resguardo y contenida por personal de la empresa, siguiendo los protocolos para el tratamiento de este tipo de casos. En paralelo, los trabajadores de Comando solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad y del SAME. Pocos minutos después, llegó la asistencia médica que constató la situación y trasladaron a la mujer rumbo al hospital Luisa C. de Gandulfo.

Both comments and pings are currently closed.