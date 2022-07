El Presidente presenta obras de los programas Construir Ciencia

El presidente Alberto Fernández encabezará este viernes el acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del programa Construir Ciencia, informaron fuentes oficiales. El acto se realizará a las 11.30 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y Fernández estará acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y gobernadores. En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se reunirá a las 10 con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en Casa Rosada. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, recibirá a las 10 a su par de Chile, Antonia Urrejola. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, participará a las 16 de la reunión por la reglamentación de la Ley de Cuidados Paliativos (ley 27678), sancionada el 5 de julio pasado, por la cual se establecen una serie de prestaciones para las personas que sufren enfermedades limitantes para su vida y se garantiza el acompañamiento al entorno familiar.

