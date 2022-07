Cascallares, Fabiani y Merediz recorrieron una PYME en Longchamps que invierte en maquinarias mejorando su producción

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron junto con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Mederiz, la empresa Argeluz SRL, dedicada a la fabricación de materiales eléctricos antiexplosivos, que apuesta a mejorar su capacidad productiva con la adquisición de nuevas maquinarias. En ese marco, a través de un crédito acordado través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME), de seis millones de pesos, comprará nuevo equipamiento que mejorará la calidad de los procesos y aumentará la competitividad de la empresa para una mejor inserción en el mercado externo. Los funcionarios fueron recibidos por el titular la firma, Gustavo Gatelli, quien junto al Raúl Faustinelli (responsable de Calidad y Certificación de Productos), se encargaron de explicar los procesos de producción y de guiar a los visitantes por las instalaciones de la planta, ubicada en la Ruta Provincial 16 al 3600 (Longchamps) en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown. En la ocasión, Cascallares, que subrayó el crecimiento de la producción de la empresa, hizo hincapié en el rol de todos los empresarios porque dan trabajo a las vecinas y vecinos del distrito y destacó que “nuestro objetivo es acompañarlos con todas las herramientas necesarias para que sigan creciendo”. La empresa creada a fines de la década del 70, es una de las plantas industriales más antiguas del sector. Desde sus inicios, y en muy poco tiempo, se insertó con éxito en el mercado, consolidándose en los rubros de materiales estancos y a prueba de explosión, comercializando bajo la marca Geveluz. Los productos que fabrica son muy específicos, especializándose en materiales eléctricos estancos y antiexplosivos, iluminación antiexplosiva, tales como proyectores leds, cajas, botoneras etc., especiales para ser utilizados en la industria del petróleo, minería, refinerías, cerealeras, estaciones de servicio, industrias químicas y cualquier área de riesgo. La planta, que exporta sus productos especialmente a países limítrofes, tiene una superficie de 1277 metros cuadrados y cuenta con 32 empleados. Participaron de la visita la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad Pyme, Laura Tuero, el secretario de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone, la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini, la presidenta de la Comisión del Parque Industrial del H.C.D., Cristina Vilotta, y el coordinador General de Comercio Exterior, Rodrigo Barandiarán.

