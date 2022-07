El municipio asiste a vecinos que quieren inscribirse para mantener el subsidio de luz y gas

El Municipio de Almirante Brown informó que las y los vecinos que quieran solicitar la continuidad del subsidio en las tarifas de luz y gas podrán realizar el trámite digital en las doce delegaciones municipales que posee el distrito. En cada una de estas dependencias, las y los brownianos recibirán asesoramiento y asistencia para llevar adelante el trámite a través de la página habilitada para el registro, www.argentina.gob.ar/subsidios, o bien se proporcionará el servicio de internet para aquellos que no cuenten con el mismo en sus hogares. Las y los vecinos que requieran asistencia para realizar la tramitación podrán acercarse a la delegación municipal más cercana de lunes a viernes de 8 a 14 horas, excepto en el Centro de Atención al vecino de Adrogué -ubicado en el Boulevard Shopping-, cuyo horario de atención es de 11 a 19. “Seguimos ofreciendo más servicios para nuestras vecinas y vecinos. Más de un millón de usuarios ya completaron el formulario solicitando el subsidio para los servicios públicos y por eso en las delegaciones municipales asesoramos y acompañamos a nuestra gente para realizar el trámite”, indicó Mariano Cascallares. Para completar el formulario de solicitud se deberá contar, entre otros, con los siguientes datos: número de DNI (y trámite) y de CUIL del solicitante y de sus convivientes, información de las boletas de energía eléctrica y de gas natural (nro. de cliente y medidor), ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar, además de una dirección de correo electrónico. Vale recordar que durante el mes de julio se puede llenar el formulario por internet en la página habilitada de acuerdo a la terminación del número de DNI del solicitante: 0, 1 y 2 (entre el 15 y el 19 de julio), plazo ya vencido; 3, 4 y 5 (entre el 20 y el 22 de julio); 6, 7, 8 y 9 (entre 23 y el 26 de julio). La inscripción también puede realizarse en las oficinas de Anses, solicitando un turno previo a través de su sitio web. Allí se efectuará el trámite sin importar el NRO con el que termina el DNI del solicitante. Cabe destacar que los electrodependientes no tienen que realizar el trámite por la luz pero si para el subsidio del gas. Además, si en tu domicilio funciona una entidad de bien público tampoco corresponde completar el formulario. Se puede solicitar la tarifa diferencial para entidades. El nuevo esquema de subsidios tiene como objetivo alcanzar tarifas razonables y justas, proponiendo una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar. Por dudas o consultas, llamar al Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376 de 8 a 20 horas. Todo la información está disponible en www.argentina.gob.ar/subsidios

Both comments and pings are currently closed.