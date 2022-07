Fin de semana con Food Trucks, muestra de Comics y jornada de Freestyle en Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de julio una gran cantidad de actividades para toda la familia que incluirán la presencia de Food Trucks en la Plaza Brown, una muestra de cómics e historietas en el centro de Adrogué y jornadas de freestyle en Rafael Calzada. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que los Food Trucks estarán presentes en el marco del “Festival Brown a Cielo Abierto”, que incluirá juegos y entretenimientos además de una gran variedad de propuestas gastronómicas en la Plaza Brown. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna, hoy viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24, las actividades darán comienzo a las 12 y continuarán hasta las 24. La iniciativa incluye la presentación del grupo “Cabeza de Alfajor”, el sábado desde las 14, y del varieté “Falsxs Criollxs”, el domingo a las 17.30 horas. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a pasar un fin de semana repleto de actividades libres y gratuitas para todas las edades, con propuestas gastronómicas pero también culturales, aprovechando la víspera del Día del Amigo y las vacaciones de invierno”, sostuvo Mariano Cascallares. Por otra parte, el domingo 24, se llevará adelante también la “PAF Cómics” de 11 a 18 horas en la Casa de la Cultura, situada en Esteban Adrogué 1224, la cual incluirá una muestra con cómics e historietas, shows con canciones de dibujos animados, cine y series; un concurso de dibujo, un paseo de compra con más de 50 artesanos y la presencia de más de 50 cosplayers. Desde el Instituto Municipal de las Culturas precisaron que también habrá un espacio solidario del programa solidario municipal Causa Común Brown en el que se podrán donar juguetes o golosinas. Por último, también el domingo 24 se llevará a cabo la tercera fecha de freestyle “Circuito Brown” en la estación de Rafael Calzada. Las inscripciones iniciarán a las 15.30 y los filtros comenzarán a las 16 horas. Cabe destacar que los primeros tres puestos de la jornada clasificaron al Abierto de Freestyle de Almirante Brown.

