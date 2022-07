Aumenta 40% el transporte público en el AMBA: cuánto costará el boleto de colectivo y desde cuándo regirá la suba

Finalmente, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, oficializó este jueves el incremento del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que permanecía congelado hace tres años desde 2019. El alza en las tarifas en las líneas de jurisdicción metropolitana y nacional había sido anticipada a principios de junio por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en una exposición en el Congreso de la Nación. Ahora, según se informó a través de la resolución 469/2020 publicada en el Boletín Oficia, el boleto de colectivo en el AMBA aumentará 40 por ciento . Se trata de un aumento necesario para el sistema de transporte automotor, que en los últimos días se vio afectado por una disposición de las cámaras empresariales de reducir al 50% los servicios por un el atraso en el pago de los subsidios. El boleto mínimo de $18 pasará a $25,20, mientras que el que más utilizado que hoy cuesta $20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia) pasará a 28 pesos . El que cubre de 6 a 12 kilómetros se incrementará de $21 a $29,40; el que cuesta actualmente $22 (de 12 a 27 kilómetros) pasará a costar $30,80, mientras que el segmento más largo, de 27 a 45 kilómetros que hoy cuesta $23 tendrá un valor final de 32,20 pesos. La resolución aclara que los beneficios sociales de la tarjeta SUBE se mantienen para todos con el 55% de descuento en la tarifa para el uso de más de un medi ode transporte en el lapso de 2 horas. El incremento también se replicará en el servicio de trenes de corta, media y larga distancia, así como en los pasajes del servicio ferroviario de jurisdicción nacional e interurbanos regionales. En el caso del los servicios en trenes del área metropolitana, en las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, el boleto mínimo pasará a costra $17,25; en el ferrocarril Urquiza costará $11,25; en el caso del Roca y el Belgrano Sur, pasará a $10,75, mientras que Belgrano Norte subirá a 9,50 pesos. La decisión del Gobierno llega en medio de un conflicto con las cámaras de transporte automotor de pasajeros del AMBA por la demora en el pago de los subsidios. Tras una reunión sin acuerdo que se dio ayer en el Ministerio, sólo algunas líneas retomaron su frecuencia normal. Por tercer día, casi un centenar de líneas ofrecen un servicio con una frecuencia reducida a la mitad. Desde las cámaras empresarias sostienen que la deuda del Estado asciende a 18.000 millones de pesos. Días atrás, el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo reconoció que sin subsidios, “ el boleto de colectivo debería estar en 150 pesos ”. En el marco de la resolución que define los aumentos, el Ministerio de Transporte convocó a una consulta ciudadana como paso previos a la efectiva actualización del cuadro tarifario. En ese sentido, se indicó la importancia de la implementación de esta instancia de participación para que “la ciudadanía se exprese en la modificación de los cuadros tarifarios aplicables a los servicios en cuestión, y así garantizar los principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad de todos los argentinos y argentinas”. De este modo, se invita a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas durante tres días hábiles a partir de mañana y a través de la web www.argentina.gob.ar/transporte. Todos los comentarios serán publicados y no tendrán carácter vinculante , aclararon.

