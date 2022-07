Cascallares y Fabiani presentaron la orquesta escuela del “Club Villa Calzada”

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani presentaron el proyecto de la Orquesta Escuela del Club Atlético y Social “Villa Calzada”, que promoverá la formación integral de músicos en la querida institución, que sigue sumando nuevas actividades para las vecinas y vecinos del distrito. La iniciativa, financiada por el Ministerio de Desarrollo de la Nación, y articulada por el Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), tiene como objetivo la instrucción de músicos que cuenten con las herramientas necesarias para un trabajo colectivo, en el marco de una metodología pedagógica innovadora. La sede de la institución, ubicada en Av. San Martín 3169 de Rafael Calzada, fue escenario del evento que contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, el vicerrector de la Casa de Estudios, Facundo Nejamski y el presidente del Club “Villa Calzada”, Roque Stefanelli, además de miembros de la comisión directiva de la institución, entre ellos, Stella Maris Orsoni -ex titular del club y promotora de la iniciativa puesta en marcha- socios y representantes de clubes y entidades vecinas. Durante la jornada se firmó un convenio tripartito entre el Club, el Municipio y la Universidad Nacional Guillermo Brown para la formación en cultura musical y artística de la comunidad del distrito. En ese marco, la Orquesta se constituirá a partir del dictado de cursos de teoría musical y práctica instrumental, basada en la ejecución de los instrumentos que conforman una agrupación orquestal. En la ocasión, Fabiani felicitó a los que promovieron la puesta en marcha del proyecto y auguró éxitos para la propuesta que contará con el acompañamiento de un equipo muy comprometido con la causa. Por su parte, Cascallares agradeció el enorme trabajo del club -insignia entre las instituciones de Brown- que siempre fue un lugar de encuentro de la comunidad con el deporte y la cultura. “Ser parte el Municipio y la Universidad habla de una comunidad organizada que busca trabajar con niños, niñas y adolescentes”. “Esta es una acción que promueve a Rafael Calzada en función de todo lo que queremos para esta querida localidad”, concluyó Cascallares. En tanto, Domenichini señaló que para la Universidad es un honor formar parte de un proyecto tan “noble” y cumplir un sueño de la comunidad, articulando con las vecinas y vecinos del distrito. Por su parte, Stefanelli -que agradeció el respaldo del Municipio, del Ministerio de Desarrollo y de la Universidad- recibió de manos del presidente del Honorable Concejo Deliberante la Ordenanza N° 12.636, que declara de interés Municipal el Proyecto Orquesta Escuela propiciado por el Club. Cabe señalar que en diciembre del 2021, la institución selló -en el marco de los proyectos socio- comunitarios- un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la implementación de la nueva propuesta cultural. A través del convenio se otorgó un subsidio destinado a financiar la adquisición de equipamiento musical e informático, insumos de oficina, equipos de climatización y todo lo que promueva la optimización del espacio donde se dictarán cursos y talleres sobre música, arte y deportes. El proyecto está dirigido a niñas, niños y jóvenes entre 8 y 18 años de Rafael Calzada y zonas aledañas interesados en integrar la orquesta escuela y ser parte de una propuesta que contará con el acompañamiento y asistencia de la Orquesta Escuela de Almirante Brown y el Sistema de Orquestas Infanto Juveniles de Argentina. Del evento participaron también la titular del Sistema de Orquestas Infanto Juveniles de Argentina (SOIJAR) y directora de la Orquesta Escuela de Chascomús, Valeria Atela; el titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana, el Director General de Deportes, Juan Crupi y el delegado Municipal de Rafael Calzada, José Canto. Al cierre de la jornada la Orquesta Escuela de Almirante Brown -a cargo de Pablo Gandolfo- y con Lucia Ríos en la práctica orquestal, interpretó diversas piezas musicales para el deleite de todos los presentes.

