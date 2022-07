Juan Manzur: “Hay que terminar con la timba financiera”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, analizó el paquete de medidas anunciado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, y señaló que “hay que terminar con la timba financiera”. Las declaraciones del funcionario fueron este martes, al arribar a la Casa Rosada, en el habitual contacto con la prensa. El día después del anuncio de un paquete de medidas sobre dólar, precios, inflación y tarifas, Manzur remarcó que los lineamientos de la ministra Batakis tienen como objetivo “desterrar definitivamente de la Argentina todo lo que se conoce como la timba financiera”, sostuvo. En esa línea, el jefe de Gabinete reiteró que “definitivamente hay que apostar a la inversión, al trabajo, a generar más equidad en una Argentina que es asimétrica”.

