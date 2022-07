Lomas: buscan a Agustina falta de su hogar desde el domingo

Buscan a una adolescente que falta de su hogar desde el domingo. Se trata de Agustina Gutiérrez, de 16 años, quien fue vista por última vez en Villa Albertina de Lomas de Zamora. Fue vista por última vez el 10 de julio por la tarde. “Desde ese momento, no se supo más nada de ella”, advirtieron desde el entorno. Tiene 16 años, cabello oscuro y piel morena. La familia pide que ante cualquier información se comuniquen a los teléfonos 1122537348, 1551175074 (madre), 1122969546 (tía) y 1166610832 (abuela).

