Carne: cuáles y cuánto salen los siete cortes que alcanza el programa

El programa Cortes Cuidados, que contempla los siete cortes de carne más representativos del consumo a precios acordados por debajo de los del mercado, comenzó a regir este lunes. De acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Comercio Interior, luego de reuniones de trabajo mantenidas por el nuevo titular del área, Martín Pollera, con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y con los directivos del consorcio de exportadores de carnes ABC, se acordaron los nuevos precios que rigen hasta el 7 de agosto próximo. Estos son por kilo: asado de tira, $ 729; vacío, $ 955; matambre, $ 929; falda, $ 478; tapa de asado, $ 729; nalga, $ 999; y paleta, $ 809. En tanto, en el caso de la región Patagonia -donde se comercializan cortes sin hueso- los valores deben sumar un diferencial del 6%. Los cortes comprendidos en el programa están disponibles de lunes a viernes en más de 1.000 bocas de expendio en todo el país de cadenas de supermercados minoristas, mayoristas y carnicerías adheridas a las cámaras empresarias Única, ABC y Fifra.

