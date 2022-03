Refuerzan colectivos por el paro de trenes

El ministerio de Transporte requirió a empresas de colectivos que refuercen sus servicios para paliar las complicaciones por el paro de trenes. El ministerio de Transporte requirió a las empresas de transporte automotor urbanas llevar adelante el refuerzo al máximo de colectivos para los pasajeros de los ferrocarriles Roca, Mitre, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, San Martín y Urquiza, en el marco de la interrupción del servicio de trenes tras una medida sindical tomada a nivel nacional. Según un comunicado que difundió el ministerio de Transporte, todos los servicios de transporte urbano de pasajeros que unen la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuentan con el refuerzo en el transporte a partir de las 5 de este martes . También se reforzarán servicios provinciales de colectivos con eje en las zonas sur, oeste y norte. De esta manera, se podrán ver mayores unidades de colectivos en las principales estaciones ferroviarias, tanto de cabecera como int

