El Gobierno busca un nuevo acuerdo de precios con el sector panadero

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrá este martes una serie de reuniones con representantes del sector panadero y con asociaciones que nuclean a propietarios de pizzerías, pastas frescas y pymes molineras. Los encuentros que tiene en agenda el funcionario son con la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba) y la Cámara de Industriales Panaderos de CABA, precisaron fuentes gubernamentales. También recibirá a los dirigentes de la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades afines; la Cámara de Pastas Frescas; y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras (Apyminra). Foto Pepe Mateos De manera previa, Feletti mantuvo este lunes una reunión con Gastón Mora, del Centro de Panaderos de Avellaneda, que nuclea además a un grupo de centros de panaderos del conurbano. A través de estos encuentros el funcionario busca avanzar en un nuevo acuerdo de precio del pan, entre otros productos, tras la puesta en marcha del fideicomiso de trigo que garantizará una baja en el valor de la bolsa de harina industrial que se utiliza para elaboración comercial.

