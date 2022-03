Paro de trenes a nivel nacional este martes: ¿Qué líneas no funcionarán?

Un paro nacional anunciado para este martes afectará el funcionamiento de los trenes en casi todo el país. Se trata de una medida de fuerza del gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de trenes. “En defensa de la industria ferroviaria y de los puestos de trabajo”, afirma la convocatoria. El paro de los conductores de trenes afectará a los servicios de todo el país y durará 24 horas. La medida alcanzará a las principales líneas de la zona metropolitana: Línea Belgrano Norte, Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Urquiza.

