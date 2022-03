Cascallares acompañó a 95 familias brownianas en la firma de su escritura

El diputado bonaerense Mariano Cascallares encabezó un nuevo acto de firma de escrituras junto a 95 familias brownianas de distintos barrios de las localidades de Glew, San Francisco de Asís y Malvinas Argentinas. La emotiva jornada se realizó en la Sala Raúl Soldi de la Casa de la Cultura, donde el legislador provincial rubricó la firma de los documentos, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, que es impulsado por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Una vez por mes tenemos al equipo de la Escribanía General de Gobierno bonaerense trabajando en Almirante Brown, algunas veces firmando escrituras y otras entregando los documentos. Es una alegría enorme y el trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires es excelente”, sostuvo Cascallares. En esa línea, remarcó que “permanentemente estamos trabajando junto a Juan Fabiani y todo el equipo para mejorar la vida de los vecinos y vecinas”, al tiempo que subrayó que la firma de escrituras se trata de “un trámite fundamental”. “El trámite es un servicio gratuito que genera el derecho a la tranquilidad y la certidumbre de tener la casa propia con todos los documentos al día. Algo que es muy esperado desde hace años por muchas familias y estamos avanzando a pasos agigantados para llegar a todas ellas”, agregó. De la actividad participaron también la escribana Directora de la Escribanía General de Gobierno, Natalia Navas; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y las delegadas Antonella Napoli (Malvinas Argentinas) y Mabel Klehb (San Francisco de Asís). También dijeron presente el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Luis Alberto Monteiro; el subsecretario Gabriel Monteiro y el presidente de la Asociación Mutual, Oscar Pacheco, entre otras autoridades.

