La Secretaría de Comercio Interior define hoy qué alimentos deberán retrotraer sus precios

La Secretaría de Comercio Interior definirá qué productos de una canasta de alimentos deberán volver a los precios que tenían entre el 8 y 10 de marzo último, y para ello el secretario Roberto Feletti volverá a mantener reuniones con supermercadistas y con los productores de alimentos nucleados, y a última hora comunicará la decisión a la que se arribe. Feletti mantuvo el lunes un primer encuentro con representantes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y de comercios mayoristas. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, precisó que la reunión fue “constructiva”, aunque “tuvo algunos momentos de tensión porque había una suerte de negación” por parte de los empresarios sobre aumentos “especulativos” en los últimos días. “En 24 horas se va a clarificar cuál es la responsabilidad de la industria y de los intermediarios y los precios que se hayan adoptado de manera injustificada tienen que ser retrotraídos hacia 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con los esquemas de Precios Cuidados que implementa la Secretaria de Comercio Interior”, aseguró Kulfas. Explicó que “hubo subas mucho más importantes y que no estamos dispuestos a convalidar”, por lo cual se les comunicó a los empresarios “que todos los precios aumentados después de esa fecha se retrotraigan”. “Y si hubiera alguna diferencia, que sea explicada debidamente y por eso estas 24 horas de impasse que seguir dialogando”, agregó Kulfas. El ministro remarcó que el Gobierno “apuesta a que estos diálogos terminen de manera fructífera”, pero advirtió que “si llegara a haber algún faltante no dudaremos en aplicar la Ley de Abastecimiento como hicimos en otras ocasiones”.

