Acuerdan con empresas y supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo

Los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se retrotraerán a partir de este miércoles a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país, informó hoy la Secretaría de Comercio Interior. Esto es resultado de las conversaciones que la dependencia oficial mantuvo ayer con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo. Los productos que retrotraerán sus precios corresponden a los rubros alimentos, limpieza e higiene personal, entre otros. A través de un comunicado, la dependencia oficial afirmó que “las grandes cadenas de supermercados de todo el país se comprometieron a retrotraer a partir de este miércoles los precios que Comercio Interior había detectado con incrementos excesivos a partir de los relevamientos que la Secretaría hace a diario, tanto de forma presencial como en base al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentino (SEPA)”. Los mayores aumentos que alertaron a la Secretaría y al Ministerio de Desarrollo Productivo y llevaron al accionar conjunto de ambas dependencias, se registraron entre el miércoles 16 y el viernes 18 de marzo, precisó la dependencia que conduce Roberto Feletti. Las cadenas que presentaban mayores niveles de aumento fueron Walmart/Changomas y el grupo Cencosud, propietario de las firmas Jumbo, Vea y Disco. Foto: Pepe Mateos El lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Comercio Interior, anticipó que este martes se iba a “clarificar cuál es la responsabilidad de la industria y de los intermediarios”, al mismo tiempo que remarcó que “los precios que se hayan adoptado de manera injustificada” iban a tener que retrotraerse a la fecha pactada hoy. Por otro lado, y como consecuencia de los encuentros, la Secretaría observó que algunas empresas, como La Serenísima y Molinos Río de la Plata, “están priorizando el abastecimiento a los comercios de proximidad por sobre los supermercados, atentando así contra el programa +Precios Cuidados, que funciona en las grandes cadenas de todo el país”. A criterio de la dependencia oficial, este esquema implementado por estas empresas opera “contra el establecimiento de una canasta regulada, que obra como ancla antiinflacionaria, garantizando el acceso de las y los argentinos a una amplia y diversa cantidad de bienes de consumo masivo”. “El mismo comportamiento se vio la semana pasada por parte de los frigoríficos exportadores nucleados en el consorcio ABC, que intentaron boicotear el programa Cortes Cuidados, lo que motivó una intimación de Comercio Interior y la subsiguiente actuación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para garantizar su funcionamiento”, puntualizó Comercio Interior. Por tal motivo, estas empresas serán convocadas en los próximos días para que “den explicaciones sobre su accionar y, en caso de ameritar, se les aplicarán las sanciones correspondientes”. Foto: Pepe Mateos “En base a las reuniones sostenidas entre ayer y hoy, Comercio Interior planteó la necesidad de trabajar articuladamente con supermercados y empresas productoras, dejando en claro que, ante cualquier incumplimiento, se implementarán las multas y sanciones que fuesen necesarias, ya sea en el marco de Ley de Abastecimiento o de otras normativas correspondientes”, concluyó el comunicado.

