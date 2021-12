El Día de la Democracia se celebrará con un festejo popular en la Plaza de Mayo

El Gobierno nacional conmemorará este viernes el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con festejos en la Plaza de Mayo con un acto que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los expresidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil) y José Pepe Mujica (Uruguay). La celebración incluirá un festejo popular en la histórica plaza y la entrega de los premios Azucena Villaflor a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos, que se llevará a cabo durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. “Será una fiesta del encuentro y la democracia y esperamos que todas las familias argentinas puedan participar”, señaló la portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti, en referencia a la convocatoria que pondrá en valor los 38 años de democracia ininterrumpida que lleva el país. Los festejos serán también una forma de recordar el 73° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Alberto y Cristina convocaron a los festejos del 10 de diciembre en Plaza de Mayo VER VIDEO La funcionaria añadió que esta celebración se realizará “en un momento especial para la Argentina porque acaba de ser nombrada en la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU“, en referencia a la decisión difundida esta semana, y al nombramiento de Federico Villegas Beltrán quien estará a cargo de esa entidad durante el año próximo. “Esperamos que todos y todas las argentinas y argentinos puedan participar de esta fiesta de la democracia en unidad y paz” Gabriela Cerruti Premios Azucena Villaflor

Cerruti afirmó también que en el acto “estarán ‘Lula’ y Mujica quienes seguirán todas las actividades de esta fiesta”. En tanto, se pasó para las 17 (en principio estaba previsto a las 12) el acto de entrega en el Museo del Bicentenario de los premios Azucena Villaflor a las personalidades que luchan por la defensa de los derechos humanos, con la presencia del Presidente, la Vicepresidenta, Lula y Mujica, informaron esta tarde fuentes de la portavoz Presidencial. A través del Decreto 844/2021, publicado este viernes en el Boletín oficial con la firma del Presidente y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el Gobierno nacional otorga el Premio Anual “Azucena Villaflor de De Vincenti”, correspondiente al año 2021, destinado a reconocer a “los ciudadanos y a las ciudadanas y/o entidades que se hubieran destacado por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos”, según se explica en los considerandos. En esta ocasión, lo recibirán Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Hipólito Solari Yrigoyen, abogado defensor de políticos y militantes perseguidos; Dolores Sigampa de Demonty, integrante de Madres en Lucha Contra la Violencia Institucional; Pablo Torello, director de la película Historias de Aparecidos, y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), según se detalla en el artículo 1 del decreto. “Con el otorgamiento de la distinción emblemática en derechos humanos en la República Argentina, cual es el premio “Azucena Villaflor de De Vincenti”, el Poder Ejecutivo nacional busca exaltar y reconocer el compromiso de estas personalidades con los valores que encarnan la “Memoria, la Verdad y la Justicia”, dentro de una cultura de los Derechos Humanos”, agrega en los considerandos la norma. Festival artístico

“Por la tarde habrá un festival artístico”, recordó la vocera y consignó que, de las presentaciones, que comenzarán a las 16, participarán los artistas Peteco Carabajal, los Súper Ratones, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Barby Recanati, Massacre, Ráfaga, Francisco Lombres, la Orquesta Popular de San Bomba y Dolores Solá, entre otros. Cierre de la jornada

Fuentes oficiales adelantaron además que “Lula”, Cristina Fernández y Alberto Fernández, lo únicos oradores del acto, se dirigirán al público congregado en la plaza a partir de las 19, a modo de cierre de la jornada. Fernández convocó al acto a través de un video en Twitter que acompañó con un mensaje sobre la unión latinoamericana y la importancia de la democracia. “Latinoamérica unida. Democracia para siempre.#10D Plaza de Mayo”, posteó el mandatario. Del mismo modo, la Vicepresidenta también convocó el miércoles al acto: “El viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo”, indicó en Twitter donde acompañó el texto con video que repasa sus años de Gobierno y los de Néstor Kirchner. El acto de entrega de los premios Azucena Villaflor se emitirá por el canal de YouTube de Presidencia y por las redes sociales de Casa Rosada, mientras el festival en Plaza de Mayo podrá seguirse desde su inicio en directo por el canal de YouTube de la agencia Télam. Por su parte, “Lula”, favorito en las encuestas a ganar en primera vuelta las elecciones de octubre de 2022, tendrá una agenda política, institucional y sindical durante su visita a la Argentina, que se iniciará oficialmente este viernes, según informó la oficina de prensa del exmandatario en San Pablo. “Lula” se reunirá en la Casa de Gobierno con el presidente Fernández y “será homenajeado por su lucha contra el lawfare, el abuso de la Justicia para alcanzar objetivo políticos e ilegítimos”, indicó un comunicado. El sábado, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) tendrá un encuentro con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El Gobierno prepara para una jornada de festejos en la Plaza de Mayo por los 38 años del regreso de la democracia al país y el fin de la dictadura cívico-militar. Foto: Alejandro Santa Cruz “Lula” había prometido realizar un viaje a la Argentina en gratitud hacia el Presidente y la vicepresidenta tras haber pasado 580 días en la prisión en la ciudad de Curitiba por una causa de corrupción que fue anulada por manipulación y lawfare cometidos en el marco de la Operación Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro. Fernández visitó a Lula en la prisión durante su campaña electoral de 2019 y denunció internacionalmente la manipulación de la justicia para actuar con fines políticos contra el líder sindical y fundador del mayor partido de izquierdas de América Latina. Cuando Lula ofreció su primera conferencia de prensa en marzo pasado tras la anulación de sus procesos y condenas por parte del Supremo Tribunal Federal, agradeció al presidente Fernández por su apoyo. “Lula” gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y es considerado el amplio favorito en las encuestas a vencer en primera vuelta al presidente Jair Bolsonaro.

