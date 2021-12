Otermin volvió a ser elegido como presidente de Diputados en la provincia

El diputado Federico Otermin fue elegido nuevamente como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. “Tenemos que reivindicar la política como medio para resolver de forma pacífica los intereses contrapuestos”, aseguró. Otermin, un legislador de Lomas muy cercano a Martín Insaurralde, fue elegido este jueves en la sesión preparatoria en donde prestaron juramento 46 diputados. En el recinto destacó la labor de los trabajadores, “que aun en el contexto más difícil, se pusieron al hombro la responsabilidad y con su esfuerzo generaron las condiciones para que pudiéramos sesionar durante la pandemia”. Cambiemos atravesó una profunda discusión interna para definir autoridades que retrasó la sesión más allá de las 21 del jueves. Sobre el final del día, dos intendentes de Cambiemos lograron quedarse con vicepresidencias. Una quedó para Adrián Urreli, un diputado de Néstor Grindetti (Lanús). En tanto, otra quedó para Fabián Perechodnik, que responde a Julio Garro. Desde La Plata festejaron los acuerdos alcanzados toda vez que desde 1998 que la capital provincial no lograba colar una autoridad en Diputados. Por parte del oficialismo juraron como vicepresidentes Carlos ‘Cuto’ Moreno y el massista Rubén Eslaiman. En tanto, la presidencia del bloque del Frente de Todos quedó para César Valicenti, un referente de La Cámpora del interior de la provincia. Valicenti reemplaza a Facundo Tignanelli que finalmente no asumió tras quedar en el noveno lugar de la lista.

Both comments and pings are currently closed.