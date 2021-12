Vilma Gonzalez juró como concejala de Lomas de Zamora

Esta mañana el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora realizó la jura de los doce nuevos concejales que fueron electos el 14 de noviembre pasado y que ocuparán una banca hasta el 10 de diciembre del 2025.

Al recinto ingresaron 12 nuevos ediles, en este marco dialogamos con nueva concejala Vilma González del Frente de Todos que comentó “Es un momento muy soñado y esperado, tenemos muchos sueños por concretar” Sobre como será esta nueva etapa comentó “Voy con mis compañeros a sumarme a todo lo que esta haciendo Martin Insaurralde por que entendemos que es lo mejor para Lomas de Zamora”

Acompañada por el dirigente Juan María Viñales, en la jura muy emocionada recordó a su familia y a cada rincón de Lomas” En la salida del acto la dirigente del Frente Ciudadano Lomense celebró con abrazos y fotos con la militancia.

