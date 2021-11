El Presidente convocará “desde mañana” al diálogo a opositores, empresarios y trabajadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró “desde mañana” el presidente Alberto Fernández convocará “al diálogo, a los acuerdos, a empresarios y trabajadores, a oficialismo y oposición” con el foco en reafirmar la recuperación de la economía a la salida de la pandemia y dar “un escenario de previsibilidad y futuro para los argentinos”. A la vez, destacó el alto nivel de participación en las elecciones generales en comparación a las PASO ya que, sostuvo, “es muy importante que la gente vaya a votar, que haga valer su voto y lo construya de consolidación del sistema democrático”. “Hay una decisión del Presidente de que, terminada la elección, la Argentina tiene una tarea difícil de recuperación del ingreso y la economía, y eso en una responsabilidad de todos”, dijo Massa tras emitir su voto en la Escuela Antártida Argentina (Carlos María de Alvear 1550), en el partido bonaerense de Tigre. “Hay una decisión del Presidente de que, terminada la elección, la Argentina tiene una tarea difícil de recuperación del ingreso y la economía, y eso en una responsabilidad de todos”

Sergio Massa “Seguramente desde mañana el Presidente convoque al diálogo, a los acuerdos, a empresarios y trabajadores, a oficialismo y oposición. Tenemos la responsabilidad de seguir construyendo un escenario de previsibilidad y futuro para lo argentinos”, afirmó Massa. En ese sentido, dijo que Alberto Fernández tiene a su disposición el Consejo Económico y Social para hacer la convocatoria pero remarcó que, en cualquier caso, “el Congreso tiene que ser el lugar de los acuerdos o disensos, pero con respeto y espíritu constrictivo” “Mi responsabilidad es seguir ayudando a buscar acuerdos, a darle a la Argentina crecimiento económico, consolidar la idea de un país en el que el trabajo sea el actor central y la educación sea el instrumento de movilidad social ascendente y que los argentinos tengan la tranquilidad de saber que gobernamos y arreglamos poco a poco los problemas”, concluyó.

