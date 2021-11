Kicillof: “Esperaremos el resultado con alegría y mirando para adelante”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó este domingo las condiciones sanitarias y climáticas bajo las cuales se desarrollan las elecciones legislativas, y le pidió a la ciudadanía que se acerque a votar “con tranquilidad, alegría y mirando para adelante”. Kicillof brindó declaraciones a la prensa luego de emitir su voto en la Escuela Superior de Formación en Salud en la ciudad de La Plata pasadas las 10 horas, hasta donde se acercó caminando desde la Casa de Gobierno, lugar en el que reside con su familia, y pidió a toda la ciudadanía que se acerque a votar. El gobernador le pidió a la ciudadanía que se acerque a votar “con tranquilidad, alegría y mirando para adelante”. “Esta semana estuvimos viendo el pronóstico, anunciaban lluvia para el día de hoy afortunadamente llovió anoche pero después se compuso, y hoy, amaneció nublado pero sin lluvia lo que cual es importante para ir a votar con tranquilidad y alegría en esta jornada democrática”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa realizada en el Teatro Metro para mantener los protocolos de cuidado establecidos para las elecciones. Destacó que en estos comicios se lleva adelante un “operativo inmenso” con un padrón de unos 13 millones de votantes. Kicillof afirmó que en estos comicios se lleva adelante un “operativo inmenso” con un padrón de unos 13 millones de votantes lo que significa “una responsabilidad muy grande” ya que remarcó que la provincia de Buenos Aires, representa el 38% del padrón y destacó que en esta oportunidad los comicios se están desarrollando “rapidísimo”. “La vez pasada era una hora de cola, hoy fue rapidísimo, y eso facilita muchísimo para ejercer el derecho y a obligación de votar”, aseguró. Al ser consultado sobre la expectativa de los resultados, el gobernador dijo: “Estamos en veda, lo único que puedo decir es que trabajamos muy fuerte para que se pueda votar con tranquilidad, con expectativas y con mejores condiciones desde el punto de vista sanitario”. “Hay mucha expectativa de que nuestro pueblo vaya a votar, es importantísimo ir a ejercer el derecho de expresase en las urnas y esperaremos el resultado con alegría y mirando para adelante”, subrayó el Gobernador bonaerense.

Both comments and pings are currently closed.