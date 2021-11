De Pedro: “A las 21 van a estar dando el resultado del escrutinio provisorio”

El ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, destacó que las elecciones legislativas se desarrollaron con “total normalidad” en todo el país, con una participación de entre el 71 y 72 por ciento del padrón, y estimó que aproximadamente a las 21 comenzarán a difundirse los primeros resultados. En declaraciones a la prensa en la sede del Correo Central en el barrio porteño de Barracas, el titular de la cartera de Interior agregó que “fue una muy buena jornada que se desarrolló con total normalidad” y precisó que “estamos en un porcentaje de votación proyectado de alrededor del 71 o 72 por ciento”. En tanto, el ministro dijo que, a partir de las 21, comenzarán a difundirse los primeros cómputos del escrutinio provisorio. “Por la menor cantidad de boletas que en las PASO, si podemos un ratito antes también. Todo viene funcionando muy bien”, dijo De Pedro. El ministro precisó que aún se está votando en algunas escuelas, pese a que el cierre del comicio fue a las 18, y explicó que “las lluvias y tormentas afectaron principalmente la provincia de Chaco y algunos sectores de Entre Ríos”. “Queremos agradecerle a todos los argentinos que fueron a votar. Hubo más gente que en las PASO. Por suerte también funcionó el nuevo protocolo sanitario que permitió que se pueda votar”, indicó el ministro. Asimismo, le agradeció a “todo el personal del comando electoral, del Poder Judicial, del ministerio del Interior, y a las fuerzas de seguridad” y destacó “la coordinación entre el gobierno nacional y el resto de las jurisdicciones”. Finalmente, también agradeció en forma particular a Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos y a Diana Quiodo, la Directora Nacional Electoral por la organización de todo el proceso.

