El Presidente se reunió con la CGT y movimientos sociales, que marcharán el 17

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a referentes de movimientos sociales, quienes le anunciaron su intención de movilizarse el 17 de noviembre a Plaza de Mayo con motivo del “Día de la Militancia”. A través de su cuenta en la red social Twitter, la portavoz gubernamental Gabriela Cerruti explicó que “los líderes de la CGT y los Movimientos Sociales” destacaron “la recuperación argentina, reflejada en el crecimiento, la inversión y la creación de puestos de trabajo genuinos, y expresaron su vocación para profundizar este rumbo”. El jefe de Estado, por su parte, “celebró el proceso de unidad que está llevando adelante la CGT y que se concretará este jueves en la reunión del Confederal y les manifestó todo su apoyo a los líderes de la central obrera para avanzar en ese rumbo”. En tanto, los dirigentes de los Movimientos Sociales expresaron su vocación de trabajar en conjunto con la CGT, y “todos remarcaron la importancia de las elecciones del próximo domingo y convocaron a votar masivamente a los candidatos del Frente de Todos”. Durante el encuentro, “manifestaron también su deseo de llevar adelante una manifestación el próximo 17 de noviembre para celebrar el Día de la Militancia y apoyar la segunda etapa del Gobierno para seguir avanzando en la recuperación económica y la justicia social”, añadió Cerruti. “Todos remarcaron la importancia de las elecciones del próximo domingo y convocaron a votar masivamente a los candidatos del Frente de Todos” La reunión se llevó a cabo en el despacho del presidente en la Casa Rosada y estuvo presente el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Por parte de la CGT participaron del encuentro Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y Carlos Acuña; en tanto que, en representación de las organizaciones sociales, asisten Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Gildo Onorato y Juan Carlos Alderete, según precisaron las fuentes.

