Cascallares: “Se amplia la red de cajeros automáticos brindando más servicios a nuestros vecinos”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, supervisó los trabajos de instalación de la nueva cabina con cajeros automáticos que colocó el Banco Provincia merced a un trabajo articulado con el Municipio browniano en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján de la localidad de José Mármol Mariano Cascallares adelantó que ya se está trabajando muy fuerte para que en los próximos meses se instalen las cabinas con cajeros automáticos en las Delegaciones Municipales de Ministro Rivadavia, Don Orione, y San Francisco Solano. En ese marco, el jefe comunal anticipó que el próximo viernes los cajeros estarán operativos “brindándole un importante servicio a nuestros vecinos de José Mármol que ya no tendrán que trasladarse a veces incluso por la noche a las entidades bancarias o a otras localidades de nuestro distrito para acceder a los cajeros”. Mariano Cascallares destacó el trabajo conjunto con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y con toda la institución bancaria bonaerense. “Es histórico lo que estamos logrando junto a Cuattromo y al Banco Provincia llevando nuevos servicios para nuestra gente”, indicó. La actual gestión municipal ya había gestionado y logrado la instalación de una decena de cajeros automáticos para nuestro distrito, extendiendo ese servicio para los vecinos. En los últimos dos años los nuevos cajeros se instalaron en las localidades de Glew, Burzaco, San José, Longchamps y Malvinas Argentinas. Acompañaron a Mariano Cascallares vecinas y vecinos de José Mármol, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, y la delegada de José Mármol, Valeria Ramallo.

