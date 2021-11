Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2021

Los argentinos ya pueden consultar el padrón definitivo para estas elecciones legislativas 2021. Los electores pueden conocer la escuela donde deberán votar, la mesa de votación y el número de orden. El horario de votación se establecerá, como es habitual, de 8 a 18 horas, aunque quedará suscitado a cómo se desarrolle la jornada. Debido a la situación sanitaria, se han incrementado significativamente los lugares de votación. Por eso, es sumamente importante realizar las consultas pertinentes para constatar posibles cambios que se hayan llevado a cabo por las autoridades. ¿Cuándo son las elecciones legislativas 2021 en la Argentina?

Las elecciones legislativas se celebrarán el 14 de noviembre. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizaron el 12 de septiembre.

Ambas fechas se postergaron por la pandemia de coronavirus. La ley N° 27.631 sancionada el último 2 de junio estableció el nuevo cronograma electoral a raíz de la situación epidemiológica que atraviesa el país. ¿Qué se vota?

Las elecciones de 2021 definirán cargos en el Poder Legislativo. Los candidatos compiten por 127 bancas disponibles en la Cámara de Diputados y 24 bancas en la Cámara de Senadores. ¿Cómo consultar el padrón?

Completa los datos: tu número de DNI, tu género, el distrito dónde residís y el código de verificación para confirmar que la consulta es realizada por una persona. ¿Qué pasa si tengo síntomas de coronavirus?

La Cámara Nacional Electoral informó que las personas que manifiesten síntomas de Covid-19 quedarán exceptuadas de participar en la elección. Cómo es el protocolo sanitario de prevención COVID-19 – Elecciones 2021

El 3 de agosto, fue aprobado por el Tribunal el “Protocolo sanitario de prevención COVID-19 – Elecciones nacionales 2021”, que establece distintas medidas sanitarias y organizativas en el contexto de pandemia. Todo lo que tenés que saber. Ya se puede consultar el padrón de extranjeros para las elecciones 2021

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires publicó el padrón para que los y las extranjeros que viven en el territorio bonaerense y están habilitados para votar consulten el lugar en que deberán emitir su voto.

