“Estamos en la semana con menos casos de 2021 y eso es el efecto de la vacunación”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que el 98% de los bonaerenses “aceptó la estrategia de la vacunación combinada” para la segunda dosis, adelantó que se vienen “días récord”, ya que estarán aplicando unas 200 mil dosis diarias, y celebró atravesar la semana “con menos casos” de coronavirus desde que comenzó el año. “El 98% de los bonaerenses aceptó la estrategia de la vacunación combinada. Tuvimos muy buena aceptación y experiencia, en cada posta que se aplicó no hubo ningún problema”, dijo el ministro bonaerense en declaraciones a Radio 10. “El 98% de los bonaerenses aceptó la estrategia de la vacunación combinada. Tuvimos muy buena aceptación y experiencia, en cada posta que se aplicó no hubo ningún problema” NICOLÁS KREPLAK En tanto, adelantó que este miércoles presentarán junto a autoridades nacionales más resultados de la investigación sobre combinaciones de vacunas, que van recibiendo “semana a semana” y que son “todos alentadores” ya que “demuestran que es una estrategia muy convincente, que ayuda y es segura”. Por otro lado, Kreplak dijo que la provincia está atravesando “días récord” en cuanto a aplicaciones de vacunas. “El jueves será el día que más vacunas apliquemos desde que empezó la campaña de vacunación en la provincia porque vamos a estar cerca de 200 mil aplicaciones diarias, de las cuales 190 mil son segundas dosis. También estamos aplicando muchas a adolescentes, y seguimos con primeras dosis en vacunas libres que le sumamos ahora el trabajo comunitario”, precisó. En ese sentido, confirmó que se iniciará la vacunación “casa por casa” y precisó: “Sumamos cinco dispositivos móviles y vamos a ir barrio por barrio, y en aquellos lugares que detectamos menos porcentajes de coberturas, si en una casa alguien no esta vacunado y se quiere vacunar lo hacemos”. En tanto, el ministro destacó la baja de contagios que se viene registrando y dijo que la semana pasada hubo “un descenso del 26% relacionado con la semana anterior“. “Más que triplicamos la velocidad de descenso”, afirmó y completó: “Estamos en la semana con menos casos de 2021 y eso es el efecto de la vacunación porque estamos en invierno donde contagiarse enfermedades respiratorias es más fácil”. Asimismo, precisó que son ya 12 semanas de descenso de casos y 9 en descensos de fallecidos. “Estamos en 1,1% de letalidad cuando llegamos a tener 3,5%, en la primera ola, y toda la segunda ola tuvo 1,8 la letalidad; es mucha la diferencia”, añadió. En ese punto, informó que en localidades del interior bonaerense, “hay muy pocos casos e incluso en los hospitales suele no haber ningún internado por Covid”, mientras que en los hospitales más grandes todavía hay casos pero “ya se pueden atender otras circunstancias que estaban postergadas”.

