Kicillof, Massa y Máximo Kirchner encabezan un plenario del Frente de Todos en La Plata

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en ese cuerpo legislativo, Máximo Kirchner, encabezarán este miércoles un plenario en el Estadio de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral y repasar la gestión, a tres semanas de las PASO del 12 de septiembre. Según pudo saber Télam de fuentes partidarias, el encuentro iniciará a las 11.30 en el estadio “Diego Armando Maradona”, en la periferia platense, hasta donde llegarán legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, intendentes, concejales y dirigentes del FdT bonaerense, entre otros asistentes. Los referentes trabajarán sobre las “líneas de campaña” del oficialismo y efectuarán, además, un “repaso de los logros de las gestiones nacional y provincial”, añadieron las fuentes. Según pudo saber esta agencia, el Frente de Todos continuará su campaña en la provincia con “ternas” compuestas por distintos precandidatos, además de funcionarios, con el objetivo de lograr un “amplio despliegue territorial” y abarcar todos los distritos bonaerenses. La intención del comando de campaña del FdT es que estas visitas se dividan por “ejes temáticos” delimitados como “prioridad” ante la demanda social, adelantaron fuentes del espacio.

Both comments and pings are currently closed.