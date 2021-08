Cascallares: “Los emprendedores son la fuerza transformadora de nuestra sociedad”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un encuentro con emprendedores de nuestro distrito, en el marco del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La jornada se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde el jefe comunal destacó que el Municipio viene acompañando a las emprendedoras y a los emprendedores en todos los rubros, pero especialmente en los sectores textil, de la construcción y la estética. “Quiero agradecer a todo el equipo del Municipio por el trabajo permanente que hacen al lado de los emprendedores y emprendedoras. Nuestra expectativa es que, a medida que vayamos saliendo de la pandemia, todos sigamos generando más trabajo y producción para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, sostuvo Mariano Cascallares. Y agregó: “Ustedes son la fuerza transformadora de nuestra sociedad. Son quienes se levantan todos los días decididos a seguir trabajando por sus sueños y nuestra tarea es continuar acompañándolos desde el Estado Municipal, Provincial y Nacional”, añadió. En esa línea, el intendente Mariano Cascallares remarcó que “si algo nos dejó claro la pandemia es que nadie se salva solo, nos salvamos entre todos”, al tiempo que subrayó la importancia de que “estas máquinas y herramientas sirvan para seguir poniendo en marcha la rueda de producción para las familias de Almirante Brown”. Del acto participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de la Economía Social local, Ivanna Rezano, entre otras autoridades locales.

