Estiman que habrá más inflación para este año y se prevé que superará el 48%

Analistas de mercado elevaron sus pronósticos de inflación y estimaron que se ubicará en 48,3% este año, informó el Banco Central. Así, las consultoras ajustaron al alza en un punto porcentual la proyección para el Índice de Precios al Consumidor del 2021. Para abril, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 3,8% mensual, esto fue 0,3 puntos menos que el dato observado en ese mes. En ese escenario, calcularon que para mayo fue de 3,6%, mientras que para los meses siguientes el total de participantes proyectó una trayectoria descendente en la inflación mensual. El dato vinculado con la expectativa de inflación se dio a conocer luego la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, enviara a los senadores un extenso informe en el que ratificó que la proyección de inflación para 2021 se mantiene en el 29% estipulado en el Presupuesto nacional, aunque indicó que existe un “intervalo de confianza del 4%”, lo cual abre la posibilidad de que el alza de precios alcance el 33%. “El Ministerio de Economía informa que la proyección de inflación para el 2021 se mantiene en un 29%, según lo estipulado en el Presupuesto 2021, con un intervalo de confianza de 4 puntos porcentuales”, respondió el funcionario ante la consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez. En los primeros cuatro meses del año la inflación trepó al 17,6%, lo cual hace difícil suponer que la meta del 29% se pueda cumplir. Por otro lado, los analistas que participaron del REM recortaron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $110,23 por dólar en diciembre 2021. A su vez, contemplaron que se ubique en $155,71 a fines de 2022. “Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcanzaría $109,71”, precisó el informe. Con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021, consideraron que será de 6%, es decir, 0,4 puntos de menor expansión del PIB respecto del REM previo. Además, pronosticaron una contracción de la actividad para el segundo trimestre de 2021 hasta 2,3%. Los especialistas consultados subrayaron que la proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta $ 1.660 miles de millones. Sobre la desocupación abierta para el primer trimestre de 2021, el informe arrojó que será de 11,2%, con lo que se mantiene sin cambios frente a lo previsto en la última encuesta.

