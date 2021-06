Vidal a Bullrich: “Los extremos son más ruidosos, pero no son mayoría”

María Eugenia Vidal sumó un nuevo capítulo a la interna que tiene con Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas. La ex gobernadora sigue en su postura de no dar definiciones respecto de su candidatura y eso eleva la tensión con Patricia que quiere a Vidal jugando en provincia y así evitar la interna en la Ciudad de Buenos Aires. Vidal aseguró en un extenso reportaje con Radio 10 que “en Juntos por el Cambio (JxC) no hay jefes sino liderazgos”, defendió que existan “matices y diferencias” en las alianzas y señaló que “no es tiempo” de debatir candidaturas, en un contexto en el que la gente está sufriendo por la pandemia de coronavirus. En varios fragmento del diálogo, Vidal se diferenció del ala dura de la oposición y planteó que “los argentinos están agotados de que la política no dé respuestas y que (los dirigentes) se peleen entre ellos”. Luego reconoció que “los extremos siempre son más ruidosos”. En relación a las declaraciones de Bullrch quien consideró como “natural” que Vidal compita en provincia, la ex gobernadora insistió: “Faltan 60 días para el cierre de listas”. “Hay mucha gente que está acompañando a un familiar con un respirador en terapia intensiva, otros que perdieron a un ser querido y gente que perdió su trabajo y tuvo que cerrar su comercio; a partir del cierre de listas empezará la campaña, pero hoy no estamos en campaña y éste es un debate de la política, no de la gente”, agregó. Por último, María Eugenia planteó que “la sociedad está yendo a un lugar más moderado, no es el más ruidoso pero es el mayoritario”, en clara diferenciación de la presidenta del PRO.

Both comments and pings are currently closed.