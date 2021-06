Alberto Fernández presenta la ley de Educación Ambiental

El presidente Alberto Fernández anunciará este lunes 7 de junio la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país. De esta manera, el mandatario nacional arranca la semana con un actividad oficial en la que hará pública una iniciativa aprobada en el Congreso. Desde la Presidencia de la Nación confirmaron que el acto está previsto para las 12.30 en la Residencia de Olivos. Además, de Alberto Fernández estarán los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta. La semana pasada el Gobierno nacional promulgó la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral con el objeto “de establecer este derecho como una política pública”. La misma se hizo a través del Decreto 356/2021 con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; y su par de Educación, Nicolás Trotta. La Ley 27621 contempla principios estipulados la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional; y otras leyes vinculadas como la de Régimen de Gestión Ambiental del Agua, Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares; Ley de Manejo del Fuego; y tratados y acuerdos internacionales en la materia, cita el texto. Con 58 votos afirmativos y por unanimidad, el Senado argentino convirtió en ley el Proyecto para la Implementación de la Educación Ambiental Integral el 14 de mayo pasado. La iniciativa había sido presentada por los ministros que firmaron el decreto como una de las cuatro acciones del Plan de Políticas Ambientales del Gobierno nacional. La ley aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).

