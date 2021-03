Ante la suba de casos de coronavirus, el Gobierno le propuso a la oposición postergar las PASO

El Gobierno y la oposición evalúan postergar las PASO, pautadas para el 8 de agosto, ante el aumento de casos de coronavirus en la Argentina. La idea fue presentada por el oficialismo durante un acto en la Casa Rosada del que participaron, entre otros, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, los diputados Máximo Kirchner y Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara Sergio Massa y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, entre otros. La semana que viene habrá una reunión con los legisladores de la oposición para ajustar los detalles, ya que el proyecto debe pasar por el Congreso para que se haga efectivo. El objetivo es demorar un mes tanto las PASO como las elecciones generales, previstas para el 8 de agosto y el 24 de octubre, respectivamente. Según el cronograma dispuesto por la Cámara Electoral, la campaña arrancaría el 19 de junio. El encuentro se dio en el marco de la firma del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires.

