El municipio acompañó a familias de un colegio tras cancelación de viaje de egresados

El Municipio de Almirante Brown acompaña a través de la Oficina Local de Defensa al Consumidor a un grupo de estudiantes y familiares del colegio ALFA que denunciaron a la empresa de viaje de egresados por no querer devolverle el costo de un viaje suspendido Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que en total son 23 las familias involucradas, al tiempo que remarcaron que el asesoramiento legal es gratuito y tiene como objetivo que puedan resolver el conflicto “cuanto antes” para que la empresa Upgrade pague el “monto que corresponde a los damnificados”. El viaje debía concretarse en noviembre de 2020 pero los desencuentros entre los padres y la empresa se suscitaron cuando la agencia de viajes de egresados se desligó del seguro de caución, una garantía de cumplimiento que se utiliza como complemento de un contrato para resarcir a la parte perjudicada en caso de que no se cumpla lo pactado. A partir de esa falta y con el avance de las restricciones turísticas por la pandemia de Covid-19, el viaje se vio frustrado y los padres iniciaron una denuncia en la Oficina Local de Defensa al Consumidor, solicitando el reintegro del monto abonado ya que los estudiantes decidieron no viajar porque la empresa no reprogramó ninguna fecha. “Lo que estamos exigiendo es que nos devuelvan el dinero que pagamos en dos cuotas, como lo estipuló el Ministerio de Turismo de la Nación. La empresa no da ninguna respuesta y lo único que hace es dilatar la resolución del conflicto. Son una vergüenza”, sostuvo Ariel, padre de uno de los alumnos de Adrogué damnificados. Mientras que Marcelo, otro de los padres perjudicados, sostuvo que “por los incumplimientos del contrato solicitamos la baja del viaje pero no dieron lugar a eso y tampoco nos permitieron llegar a ellos bajo ningún medio de comunicación porque todas las vías las cortaron”. “Con apoyo del Municipio se coordinaron varias reuniones y estamos a la espera de que se presenten a alguna mediación con alguna propuesta. La oficina de Defensa al Consumidor de Brown se puso el caso al hombro y nos estamos manejando con ellos. Sabemos que la empresa de viajes tuvo problemas con muchas otras escuelas”, añadió. Según estableció el Ministerio de Turismo de la Nación a raíz de la suspensión de los viajes, la devolución del dinero es una de las opciones obligatorias que tienen que ofrecer las empresas con el riesgo de una retención de hasta un 25 por ciento del precio abonado, como así también brindar la posibilidad de reprogramar el viaje para otra fecha, según lo decida cada curso afectado. Sin embargo, desde la agencia de viajes no dieron ninguna respuesta a las familias. Por ese motivo, la oficina de Defensa al Consumidor gestionó todo el reclamo y consiguió que la empresa se presente a una audiencia de conciliación pero no se obtuvo ninguna respuesta. Actualmente continúan las gestiones desde el Estado municipal para que se haga un ofrecimiento inmediato a las partes damnificadas y, en caso de que la propuesta no se concrete, anticiparon que se avanzará con la imputación y sanción a la empresa de viajes.

