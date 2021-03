Amaya inauguró la casa política “Néstor Uno de Nosotros”

El pasado sábado la agrupación La Misión que encabeza el referente político Daniel Amaya inauguró su local partidario “Néstor Uno de Nosotros “ en la localidad de Temperley. Amaya comentó “en esta época donde es difícil juntarse con mucho esfuerzo realizamos la apertura de nuestro local, el nombre Néstor Uno de Nosotros representa quien fue Néstor Kirchner, el hombre que cambio la Argentina, y que todos los que estamos venimos acompañando desde la primera hora con Cristina y hoy por supuesta bancamos al compañero presidente Alberto Fernández” remarcó Amaya.

