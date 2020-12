El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto 2021 de Almirante Brown

Durante una sesión semipresencial desarrollada esta noche (con la presencia de los presidentes de bloques y la virtualidad del resto de los ediles), el Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por una amplia mayoría el Presupuesto 2021 enviado por el Ejecutivo Comunal, que asciende a un total de 10.893 millones de pesos. También se aprobaron por 19 votos a favor y 5 en contra la Ordenanza Fiscal y la Tarifaria. Las áreas con mayor incidencia dentro del presupuesto municipal son SALUD, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL y GESTIÓN DESCENTRALIZADA. También se registra un aumento de la inversión municipal en materia de SEGURIDAD y prevención del delito. Por otra parte, el Presupuesto 2021 incluye el financiamiento de obras clave como por ejemplo la pavimentación de la Avenida República Argentina, que ya se encuentra en marcha, entre muchas otras. El dato político destacado es que los tres proyectos oficiales fueron aprobados por amplia mayoría (19 votos a favor y 5 en contra), incluyendo el apoyo de dos ediles radicales: Julia Paolino y Deborah Mendilahatzu que acompañaron la votación en general de la Ordenanza Fiscal, la Tarifaria y el Presupuesto 2021. También votó a favor el concejal Claudio Villagra del Bloque FE. El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, destacó que “después de cuatro horas y media de debate se aprobaron las ordenanzas Fiscal, la Tarifaria con la participación de 23 mayores contribuyentes y se aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2021 con el apoyo de 19 concejales con participación de los tres bloques”. El concejal destacó que tanto la Fiscal y Tarifaria como el Presupuesto se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de varias comisiones como Hacienda y Asuntos Legales. Finalmente fueron aprobados por 19 ediles. Por su parte la titular del Bloque del Frente de Todos en el Deliberativo browniano, Cecilia Cecchini destacó las fortalezas del Presupuesto como la inversión proyectada en Salud, Obras públicas y Seguridad junto a Desarrollo Social lo que marca cuáles son las prioridades de la gestión municipal y habla a las claras de que en Almirante Brown tenemos un Estado Presente”. Mientras tanto, el proyecto indicaba que el cálculo del Presupuesto Municipal de Almirante Brown 2021 se encuentra en concordancia con la evolución de los Recursos Percibidos y la proyección de obras y servicios que se planifican desarrollar durante el próximo ejercicio. También mantiene “el equilibrio en las cuentas como premisa fundamental de la gestión.” ORDENANZAS FISCAL Y TARIFARIA En paralelo al proyecto de Presupuesto 2021, el Concejo Deliberante browniano aprobó también la Ordenanza FISCAL y la Tarifaria para el año próximo. Lo hizo por mayoría y el dato político fue que la oposición votó dividida. En efecto, un sector opositor terminó apoyando la iniciativa oficial, lo que habla de lo razonable de su contenido. Fueron 19 votos afirmativos contra 5 negativos. Es de destacar que en el marco de la Tarifaria para el año entrante tanto las entidades financieras y bancarias como las empresas de telecomunicaciones recibirán en el distrito una actualización en la Tasa de Seguridad e Higiene mayor a la del resto de los rubros. La Tarifaria de Almirante Brown también establece un 5 por ciento de descuento por pago anual adelantado con plazo hasta el 15 de febrero de 2021. El 51% del Presupuesto 2021 del distrito se financia con tasas municipales.

