Cecilia Nicolini: “Todo indica que la vacuna Sputnik V podría llegar al país antes de fin de año”

La asesora presidencial Cecilia Nicolini ratificó desde Moscú que “todo parece indicar” que una partida de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus llegará al país antes de fin de año, luego de que el Instituto Gamaleya les presentara a las autoridades argentinas los avances de la fase 3, que demostró una eficacia del 91,4% y que la inmunidad de la misma llegaría a dos años. “Nos acaban de presentar en el Instituto Gamaleya, con los jefes de investigación y desarrollo, todos los avances entregados el lunes sobre los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, que logró una eficacia del 91%”, relató Nicolini esta mañana en diálogo con radio 10. Nicolini forma parte de la comitiva argentina que viajó el sábado a Moscú, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, e integrada por un grupo de inspectores de la Anmat. En ese marco, la asesora presidencial dijo que los resultados son “muy positivos y muy alentadores” y sostuvo que “esto nos da muchísimas garantías” para autorizarla y aplicarla en la Argentina. Nicolini forma parte de la comitiva argentina que viajó el sábado a Moscú, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, e integrada por un grupo de inspectores de la Anmat

“Nos están compartiendo toda la información y todo lo que necesitamos en términos de lo que es el registro, el control de calidad y la tecnología para eventualmente autorizar su uso en la Argentina, y han satisfecho todas nuestras preguntas al respecto”, remarcó. Nicolini añadió: “Por eso estamos aquí con un grupo de inspectores de la Anmat, para para ver de primera mano la transferencia de tecnología a las plantas que van a producirla, cuál es el proceso de calidad, y también todo lo que tiene que ver con la termoestabilidad y la temperatura que debe mantener”. En ese punto, indicó que “la vacuna, para mantener su óptima calidad, debe conservarse a 18 grados bajo cero”, pero aclaró que “también están haciendo un estudio que podría dar como resultado que se puede mantener durante 2 meses entre 2 y 8 grados, y eso podría estar aprobado aquí en Rusia a fines de diciembre o primeros días de enero”. “Luego de aplicada la segunda dosis, a los 21 días después de la primera, se daría la posibilidad de que la inmunización puede durar hasta dos años o más, cuando con otras vacunas este aspecto aún no está claro”

NICOLINI Subrayó además que en una reunión con el viceministro de Salud de Rusia, Oleg Grídnev, se les explicó “el plan de vacunación que ellos ya están implementando” y sostuvo que allí tuvieron “un muy fructífero intercambio de experiencias”. Respecto de la inmunidad que puede otorgar la Sputnik V, puntualizó que el director del Gamaleya, Alexander Ginsburg, les informó que “luego de aplicada la segunda dosis, a los 21 días después de la primera, se daría la posibilidad de que la inmunización puede durar hasta dos años o más, cuando con otras vacunas este aspecto aún no está claro”. Finalmente, Nicolini señaló que se está “trabajando también en todo lo que lo que son los aspectos logísticos, y un gran desafío para que el primer lote de dosis llegue a la Argentina antes de fin de año” y añadió: “Todo indica que puede ser así”. Por último, contó que la delegación argentina visitará “varios centros de vacunación en Rusia para ver cómo es la implementación del plan que llevan adelante”.

