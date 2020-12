El municipio profundia las acciones para combatir al Dengue, la fiebre Chikungunya y el Zika

El Municipio de Almirante Brown informó que continúa profundizando las acciones de prevención del Dengue, la fiebre Chikungunya y el Zika, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que se vienen registrando en lo que va del mes de diciembre de 2020. En principio la Comuna que conduce Mariano Cascallares avanza con operativos en los barrios y en las localidades, haciendo foco en espacios públicos y en los cursos de agua locales donde se previene especialmente la proliferación del mosquito transmisor. En paralelo, el Municipio browniano recordó que la mejor forma de prevenir el Dengue, la fiebre Chikungunya y el Zika consiste en eliminar todos los criaderos de mosquitos. “Muchos de los recipientes donde se cría el mosquito no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de lona y de plásticos, bidones cortados, etc). Por eso es vital eliminarlos evitando que se acumulen en las viviendas. Si no se puede eliminar estos recipientes, es muy importante evitar que acumulen agua dándolos vuelta o evitando que contengan líquido por mucho tiempo”, se indicó a modo de recomendación. En cuanto a las acciones para evitar los criaderos de mosquitos, se recomienda: * Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. * Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y que puedan acumular líquido. * Cambiar el agua de los bebederos de animales o del aire acondicionado como máximo cada tres días. * Limpiar frecuentemente los desagües y las canaletas de los techos de las viviendas. * Mantener patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados. * Utilizar siempre repelentes siguiendo las recomendaciones de los envases. * Colocar mosqueteros en las puertas y en las ventanas. * Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas.

