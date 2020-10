El gobierno aumenta el impuesto al juego online para financiar el déficit

El ministro de Hacienda Martín Guzmán incorporó al proyecto de presupuesto 2021 un aumento del impuesto a las apuestas online de 2% a 5% y su alcance a las aplicaciones telefónicas, con un registro de los dominios a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Se estima que el volumen de apuestas es de 2400 millones de dólares, pero como las empresas funcionan de forma clandestina es poco y nada lo que se percibe. Un 95% se coparticipará con las provincias y un 5% financiará los planes de Arsat. Fue una de las 40 modificaciones implementadas en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que este viernes firmará dictamen de la ley de leyes para llevarla al recinto el miércoles. Oficialistas y aliados sumaron fondos para sus provincias hasta minutos antes de la reunión, pero Cambiemos no logró ser atendido en ninguno de sus reclamos y no garantizó el respaldo. Los principales eran habilitar a las provincias a tomar deuda en moneda local, coparticipar el impuesto Pais (que grava la compra de dólares), la financiación de sus pasivos impagos con el Anses y el retorno del fondo federal sojero, que repartía entre las provincias el 30% de las retenciones a las exportaciones de esa oleaginosa y fue eliminado por Macri en 2018. Guzmán, que cotejó cada retoque al presupuesto junto a los senadores oficialistas para evitar desencuentros, aceptó subir de 13 a 20 mil millones de pesos los subsidios al transporte público del interior del país, como había anunciado Heller el martes, pero se negó a elevar un peso más o derivar una parte de los 67 mil destinados al área metropolitana. No conformó al bloque Córdoba Federal, ligado a Juan Schiaretti, cuyos 4 votos son claves para el quórum. “Es insuficiente, inequitativo y antifederal y pone en riesgo el servicio de transporte público. Volverán a desencadenarse conflictos severos como el que tuvimos en Córdoba, con 20 días de paro. En el área metropolitana, el boleto es de 20 pesos, en mi provincia 31 y en Tucumán y Santa Fe 30. Queremos que al menos el 30% de los subsidios sean para el interior”, pidió el diputado Paulo Cassinerio. Cassinerio tampoco logró aumentar de 45 a 66 mil millones de pesos la partida para financiar las deudas previsionales de las 13 provincias con caja jubilatoria propia, pero aun así oficialismo confía en que ningún bloque se desconecte y en tal caso algún artículo se apruebe con menos que la mitad más uno del recinto, pero con todos dando quórum. Para aprobar el presupuesto, Guzmán sumó promesas de obras, incorporó las inversión a la ley de software, pero se negó a incrementar la inversión en los déficit jubilatorios de las provincias, como había pedido Schiaretti. El oficialismo lo quiere tratar el miércoles. Córdoba sí será favorecida con un fondo nacional de manejo del Fuego, creado con la contribución del tres por mil por ciento de las primas de seguros, excepto las del ramo vida. Deberá liquidarse ante la superintendencia de seguros de la Nación. En el toma y daca hubo varios aliados ganadores como Misiones, con 3 diputados en el decisivo bloque de Unidad Federal, presidido por el mendocino José Luis Ramón: consiguieron una zona franca aduanera en los municipios de Posadas, San Vicente, Javier y Comandante Andresito, que podrán comercializar productos que ingresan por la frontera sin pagar impuestos. El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto logró un artículo a medida de su provincia como solía hacer cuando era diputado: el jefe de Gabinete se compromete a pagar una sentencia de la Corte. El mismo compromiso tomó con Santa Fe. “Es histórico para mi provincia”, reconoció el socialista de esa provincia Luis Contigiani, que comparte el intebloque federal con los cordobeses y los lavagnistas. El reparto a las universidades fue otra moneda de cambio pero quedará abierta durante todo el año, porque además del presupuesto asignado a cada una se creó un fondo de más de 4000 millones de pesos para que el jefe de Gabinete reparta a gusto. “Esto golpea las autonomías universitarias”, se quejó Cassinerio y llevó un reclamo del salteño Andrés Zottos, otro aliado clave del Gobierno, para sumar fondos a la Universidad de su provincia. El radical Luis Pastori, de Misiones, denunció que la de San Vicente quedó casi desfinanciada. Pero Guzmán cumplió con su precepto de avanzar en una “sostenibilidad fiscal”, que por ahora está lejos del superávit. “No pueden pedirnos todo lo que no consiguieron en los últimos 4 años, cuando lo único que hicieron fue bajar el gasto y subir los intereses de deuda”, se fastidió Heller ante tanta demanda. El presupuesto prevé un déficit de 4.5% del PIB, aun con una abrupta baja de la carga de intereses de deuda por el acuerdo con los bonistas extranjeros: representará menos del 10% del gasto, cuando en 2019 rozaba el 20% y contemplaba además los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que observa este debate mientras negocia la devolución. Pero en Hacienda explican que la mayor parte de los fondos que se privarán de enviar a Wall Street se volcarán a la obra pública y así la llevarán al 2.2% del PBI. Heller anticipó que hay una pauta de aumento salarial del 35.6%, 5 puntos por la inflación prevista, y está escondida en un “fondo compensador” y no se refleja en las planillas. De todos modos, en su exposición del martes, el presidente de la Oficina del Presupuesto del Congreso Marcos Makón destacó que sólo el 12% del gasto es para funcionamiento del Estado nacional y por lo tanto un retoque salarial no modifica mucho la ecuación. La mitad de la inversión es en servicios sociales, ayudas que concentra el Ministerio de Desarrollo Social y Anses y ni siquiera contemplan los planes aplicados este año para paliar la pandemia, como el IFE y el ATP, que obligaron a financiar más de la mitad del gasto público con emisión monetaria del Banco Central.

