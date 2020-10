Intendentes del PJ se reunieron para respaldar al Gobierno y evaluar aperturas

Se reunieron en Berazategui para efectuar un respaldo al presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Además evaluaron la implementación en los distritos de las distintas aperturas tras la flexibilización de las restricciones sociales. Una treintena de intendentes peronistas del Conurbano se reunieron en Berazategui para respaldar al presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de evaluar la implementación de las aperturas dispuestas tras la flexibilización de las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus. Trece intendentes de la Primera Sección y 13 de la Tercera, el territorio que comprende al Gran Buenos Aires, se dieron cita en la ciudad de Berazategui para manifestar su “apoyo” a los Gobiernos nacional y bonaerense ante la gestión de la actual emergencia sanitaria. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, señaló a Télam que en el encuentro se analizó también la “implementación del plan de seguridad” anunciado por Fernández el mes pasado, a raíz de que el Gobierno provincial está empezando a “recibir los fondos”. En ese aspecto, también se diagramó la convocatoria oficial para incorporar a 10.000 efectivos que se sumarán a la Policía Bonaerense. Las y los intendentes manifestaron su apoyo a los gobierno de Nación y Provincia. “Debemos seguir trabajando en pos del cuidado de lo conseguido en materia sanitaria. Mientras esperamos la vacuna debemos seguir trabajando unidos para salir adelante. Tenemos en claro que tanto el gobierno nacional y provincial están llevando adelante muchas medidas importantes y es fundamental que también la gente conozca el impacto que tienen en la economía local”, aseguraron en un comunicado. Menéndez indicó que los jefes comunales también intercambiaron información sobre la “puesta en marcha de las aperturas económicas, viendo cuál es el mejor camino para las zonas industriales fabriles, productivas y comerciales” de las ciudades del Conurbano. También se abordó la cuestión sanitaria, “entendiendo que la pandemia ha dejado de ser la primera preocupación de la gente”, aclaró, en referencia a que el mayor interés lo lleva la “marcha de la economía”. “La pandemia es una gran preocupación para los que gobernamos”, completó el jefe comunal de Merlo y presidente del PJ provincial. El conjunto de intendentes resaltó también la “importancia que tuvo para los vecinos el IFE como un instrumento de ayuda para amortiguar el impacto de la pandemia, al igual que el ATP para las empresas”. “El Estado estuvo presente desde un primer momento con distintos instrumentos, y creemos que de cara a fin de año está medida debe mantenerse y reforzarse”, subrayaron. También volvieron a exigir que la empresa Edesur “brinde un buen servicio en cada territorio, invirtiendo lo que corresponde y en base a las ganancias extraordinarias que tuvieron durante los últimos cuatro años”. Además del anfitrión Juan José Mussi, participaron también los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Blanca Cantero, (Presidente Perón), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Fernando Espinoza (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Santiago Maggiotti (Navarro) y Hernán Y Zurieta (Punta Indio), entre otros. Por último, Menéndez anticipó que la próxima reunión de los jefes comunales del PJ se llevará a cabo dentro de “15 días” en un distrito de la Primera Sección.

