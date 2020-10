El municipio abortó un intento de toma de vivienda en San Vicente

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se logró desarticular un intento de usurpación en una vivienda ubicada en el barrio Eva Perón de San Vicente. Se trata de un operativo donde participaron 3 móviles con agentes municipales y policías locales, que detuvieron a una mujer como la responsable del hecho. Tras recibir las denuncias pertinentes en la línea telefónica municipal 147, los efectivos se reportaron en la finca localizada sobre las calles Concejal Dewey y Serrano. Al llegar allí observaron la puerta trasera violentada, lugar por donde habrían accedido a la propiedad. En el predio se hizo presente el Intendente Municipal Mantegazza, quien acompañó de manera activa la intervención y reafirmó su postura y política de gobierno en contra de la toma ilegal de tierras. Según fuentes policiales, la vivienda sería de una señora mayor de edad que se encontraría internada en un geriátrico. La joven usurpadora, identificada con Florencia Heredia, fue aprehendida y trasladada a la comisaría local, en conjunto con los vecinos que efectuaron la denuncia, actuando en calidad de testigos.

