Coronavirus: Nación, Provincia y Ciudad preparan encuentros de la semana para definir cómo seguirá la cuarentena

Los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad se preparan para los encuentros que mantendrán esta semana con el propósito de “definir y coordinar las medidas” respecto de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del próximo 31 de agosto. Así lo indicaron fuentes de los tres distritos, que anticiparon que está “previsto que este miércoles se reúnan” el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero aclararon que “todavía no está definido el lugar ni el horario”. En ese marco, afirmaron que “después de esa reunión debería ser la reunión con Presidencia“, aunque indicaron que aún “no está definido cuándo será el encuentro con el Presidente” Alberto Fernández. Desde el Gobierno bonaerense afirmaron que la idea para la próxima fase del aislamiento en la provincia de Buenos Aires es “seguir igual”. “Hay un cambio en los panoramas: en el AMBA se amesetó la curva de contagios, pero en el resto del país comienza a expandirse”, describieron las mismas fuentes. En tanto, fuentes del Gobierno porteño precisaron que “se está analizando la posibilidad” de nuevas aperturas y de permitir realizar reuniones sociales de hasta 8 personas, aunque aclararon que “no es algo que se vaya a implementar ya”. “Igualmente todas las medidas son consensuadas con Nación y Provincia, por lo cual veremos qué surge de las reuniones“, resaltaron. En ese marco, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindará este miércoles una conferencia de prensa para dar “detalles de la situación sanitaria de la Ciudad en relación a la curva de contagios y su evolución“. La conferencia está prevista para las 07.45 en la sede del Gobierno porteño, ubicada en Uspallata 3160, junto al subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

