El municipio continua entregando juguetes a los modulos alimentarios del SAE

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, continúa con la entrega de juguetes en los casi 50.000 módulos alimentarios del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que se reparten a las familias en los establecimientos educativos, en el marco del Mes de las Infancias.

En esta oportunidad, el trabajo se llevó adelante en la Escuela Primaria Nº69 de Glew, donde la Comuna entregó 362 bolsones de comida con sus respectivos juguetes. También en el Centro Comunitario de Glew se repartieron 150 módulos alimentarios correspondientes a los alumnos y alumnas que viven en el barrio de las 600 Viviendas que asisten a la Escuela Primaria Nº43 de Longchamps y que por la pandemia no pueden trasladarse hasta esa institución. De esta manera, además del tradicional módulo alimentario del Servicio Alimentario Escolar (SAE),

las familias recibirán durante todo el mes un juego de mesa, juguete o golosina para agasajar a los niños y niñas del distrito.

Cada módulo alimentario está conformado por productos de primera necesidad que permiten garantizar un importante contenido proteico y nutricional, como frutas y hortalizas, latas de garbanzos, paquetes de harina, arroz, fideos y galletitas, como también botellas de aceite, tomate en salsa y huevos, entre otros. Por último, desde el Municipio explicaron que “la entrega de los alimentos se lleva adelante mediante un proceso organizado con protocolos de distanciamiento, y respetando las normas de seguridad e higiene”.

Both comments and pings are currently closed.