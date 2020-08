El Covid-19 en promedio ataca más al grupo de entre 30 y 39 años y casi por igual mujeres y hombres

El promedio de edad de los casos confirmados de coronavirus a nivel nacional es de 37 años, el grupo etario está entre los 30 y 39 años y se distribuye casi en partes iguales entre hombres y mujeres, según el Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud. “La media de edad de los casos confirmados es de 37 años. El grupo etario entre 30 a 39 años registró la mayor cantidad de casos confirmados (36.058) y la tasa específica por edad más elevada (556,2 casos por cada 100.000 habitantes)”, se detalló en el último Boletín Integrado de Vigilancia emitido por la cartera sanitaria nacional. Respecto al grupo de mayores de 80 años, “si bien registra sólo 6.565 casos, presenta la segunda tasa más elevada (526,7 casos cada 100.000 habitantes)”, según los datos considerados que incluye la información epidemiológica hasta la semana 30 del año. En cuanto a la distribución por sexo, los casos confirmados hasta esa misma semana, se distribuyen casi homogéneamente: “el 50,7% (80.006) pertenece al sexo masculino y el 49,3% (77.736) al sexo femenino” se especificó en el boletín.

