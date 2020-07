Cascallares recorrió la planta Danone que realiza donaciones en el marco de la pandemia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió las instalaciones de la planta Danone, en la localidad de Longchamps, donde dialogó con directivos y trabajadores sobre los productos que realizan y las medidas de seguridad implementadas para evitar contagios por el Covid-19. Se trata de la empresa que en abril pasado donó 3 mil yogures en el marco del programa solidario del Municipio de Almirante Brown “Causa Común”, los cuales fueron distribuidos en comedores y merenderos del distrito, y que próximamente concretará una segunda donación que en este caso sería de yogures y agua envasada. La visita se llevó adelante junto con el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko y con el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone. La comitiva oficial fue recibida por la directora de Planta, Graciela Bravo; la directora de Recursos Humanos, Fabiana Iasenza; el director de Asuntos Corporativos, Diego Buranello; y la gerente de Asuntos Públicos, Gisela Krasñansky. En este sentido, Cascallares mantuvo una reunión con el equipo de Danone. Allí dialogaron sobre la actualidad del sector y desde la empresa le brindaron información sobre los protocolos que pusieron en funcionamiento ante la actual pandemia por Covid-19, en los distintos sectores productivos del lugar. “En este momento es importante validar que las empresas como Danone, que tienen una actividad industrial importante en el distrito, están comprometidas con las medidas de seguridad, y acompañan la gestión con el firme compromiso de cuidar a la comunidad de Almirante Brown”, se indicó desde Danone. En este sentido, entre las medidas implementadas se encuentran mediciones de temperatura, entrega de barbijos, desinfección de los elementos de trabajo, alcohol en gel distribuido por toda la planta, utilización de combis para el traslado de los trabajadores y la reorganización del trabajo presencial y online.

Both comments and pings are currently closed.