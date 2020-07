El municipio renueva la agenda cultural con nuevas propuestas virtuales

Arranca la semana con nuevas propuestas culturales. El Municipio de Almirante Brown suma actividades artísticas y recreativas virtuales para el deleite de todas las vecinas y vecinos del distrito, de cara a la segunda semana de las Vacaciones de Invierno.

Hoy lunes, a las 12 horas, se estrena la Expo de Arte, en esta ocasión con la presentación del artista Leonardo Arias y sus Juegos de Laberintos. A las 15horas, llega el espacio Narraciones y Lecturas Fantásticas con El abuelo Ulises de Graciela Vega, por Nora Cerisola. Mañana martes 28 de julio, a las 12 horas, vuelve la Expo de Arte, con Anabela Volpi que presenta Rompecabezas. A las 18:30 horas, los vecinos podrán acceder a una nueva clase de Danzaterapia a cargo de la profesora Florencia Pap. Más tarde, a las 20:30 horas, en el marco de los Talleres de la Escuela Municipal de Artes, se brindará “Danza para la familia”. El miércoles 29, a las 12 horas, regresa la Expo de Arte con la presentación de la artista Bloomies Design. En tanto que a las 15 horas, una vez más el espacio Narraciones y Lecturas Fantásticas, llega con Sirenas, del Libro de Los Seres Imaginarios de Jorge Luis Borges, por Anahuarqui Brizuela. A las 18 horas, la agrupación infantil Los Bachichas, a cargo de Chiky Chayle -vecino de Burzaco- vuelve con sus juegos rítmicos musicales. Mientras que a las 20:30 horas, se renuevan los Relatos de cuentos en la voz María Anahuarqui Brizuela. El jueves 30, a las 12 horas, la artista Bloomies Design deleitará a los más chicos con ilustraciones para colorear. Más adelante, a las 15 horas, llega la propuesta Narraciones y Lecturas Fantásticas, con la historia y la verdad del Unicornio de Michael Green, a cargo de Graciela Vega. A las 18 horas, el Espacio de Formación Artística de Natal Cia Folklórica sigue bailando desde casa, para cuidarnos entre todos. Mientras que a las 20:30 horas, una vez más la compañía Cabeza de Alfajor brindará entretenimiento y diversión a los pequeños del hogar. El viernes 31 al mediodía en la Expo de Arte se presenta la artista Claudia Moskoluk. A las 17 horas, Narraciones y Lecturas Fantásticas, llega esta vez más con El Unicornio del libro Los Seres Imaginarios de J. L. Borges, por Anahuarqui Brizuela. A las 20:30 horas, a través de los Talleres de Escuela Municipal de Artes, se ofrecerá Tango para niños. El mes de agosto arranca el sábado 1°, a las 12 horas, con Claudia Moskoluk que trae juegos de las siete diferencias. A las 15 horas, el espacio Narraciones y Lecturas para compartir en familia llega con Latinoamérica fantástica por Guillermo Barrantes. Más tarde a las 17 horas, el Instituto municipal de las Culturas sigue impulsando la creatividad de los chicos, en medio de la cuarentena, con la propuesta NINXS CREATIVOS EN CASA. A las 20 horas, se presentará el videoclip Al Sur, producido por el Instituto Municipal de las Culturas, sobre la canción homenaje a Raúl Soldi de la Orquesta Municipal de Tango. Finalmente el domingo 2 de agosto, a las 15 horas, se exhibirá el ciclo 10 PREGUNTAS QUE NECESITAS HACERTE PARA PODER DIBUJAR con Marité Finocchi destinado a grandes y chicos que quieran conocer los secretos -fáciles y sencillos- para sacar ese artista que todos llevamos adentro. A las 18 horas, se estrena el espacio La esquina de Almíbar: Clown y acrobacias, a través del cual los niños podrán divertirse con juegos y desafíos que te propone el Payaso. También aprenderán manualidades, además de bailar y cantar. Para cerrar la jornada artística, una vez más el trío Las Nietas de Mario llega para brindar un momento musical. La presentación tendrá lugar a partir de las 19 horas. Se puede acceder a todas las propuestas a través de la red social Facebook del Instituto de las Culturas Brown,

