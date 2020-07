Sergio Berni sentenció: “Dentro de poco vamos a tener que pedirles disculpas a los delincuentes”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió a los delincuentes asesinados por el jubilado luego de que entren a robar en su casa en el partido bonaerense de Quilmes. Este viernes, la policía detuvo a uno de los implicados en el robo, quien había sido liberado por el protocolo por el COVID-19. “Es una persona peligrosa, debería estar cumpliendo una condena hasta el 2021″ resaltó en la rueda de prensa. El último prófugo Claudio “Enano” Dahmer, de 27 años. Lo detuvo el viernes la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes, mientras caminaba en el partido de Florencio Varela. “Ya lo hemos puesto a disposición de la Justicia. El juez que pedía su detención es el mismo que lo había liberado en abril. Esta es la Justicia que tenemos, esto es lo que pasa cada vez que detenemos a los delincuentes. La Justicia hace un esfuerzo muy grande para liberarlos y complicarnos la vida a todos los ciudadanos. Esto es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y las cosas que tenemos que cambiar. Se enoje quien se enoje. Estaba preso, lo liberaron el 16 de abril. Todos los presos que liberaron están robando” explicó Berni en una entrevista. Sin embargo, la salida de Dahmer no se decidió porque sea perteneciente al grupo de riesgo por coronavirus, le otorgó la libertad asistida y se pidió que se lo traslade en un móvil oficial como medida preventiva. “Dentro de poco vamos a tener que pedirles disculpas a los delincuentes. Esta es la Justicia que tenemos. Aquellos jueces que se sienten seguros porque tienen custodia, que sepan que a los ciudadanos comunes les pasan las cosas por las cosas que ellos hacen” completó el titular de la cartera provincial

