Reapertura en el AMBA : volverían comercios, peluquerías y actividad física

Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof acordaron el lunes buena parte de los detalles de la reapertura escalonada de la cuarentena estricta. La nueva etapa de aislamiento, que se prolongaría desde el 20 de julio al 2 de agosto, contemplará el regreso de los comercios de cercanía, la apertura de locales de ropa y calzado y la actividad física en la Ciudad. Sin embargo la novedad de este acuerdo es la posibilidad de que vuelven a trabajar las peluquerías, uno de los rubros más golpeados por la pandemia de coronavirus y que reúne a miles de trabajadores. El regreso de esta y otras actividades será de manera escalonada. En el encuentro el jefe de Gobierno porteño y el Gobernador bonaerense acordaron dejar atrás las disputas y dar un mensaje de unidad. Se espera que ambos funcionarios se reúnan entre martes y miércoles con el presidente Alberto Fernández para trasladarle los detalles del acuerdo. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de poner en marcha el consumo, visiblemente golpeado por el virus. No está claro si la Provincia podría adherirse a la actividad física, aunque sí habrá más apertura industrial y se analiza la chance de salidas para chicos. Todo es materia de análisis. Para que esto ocurra se deben aguardar los datos sanitarios de esta semana, que serán claves para terminar de dar forma a esta nueva etapa del aislamiento.

